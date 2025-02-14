Savcılık tahliyeye itiraz etti: Maganda kurbanı Pera bebeğin katillerine yakalama kararı

Aydın'da, 1 Temmuz 2024'te dubleks evde annesiyle oyun oynarken yoldan geçen düğün konvoyundaki magandaların ateşlediği silahtan çıkan kurşunun çatıdan girmesi sonucu ölen 11 aylık Pera bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede sanıklar Mazlum Güney (26), Muhammet Bozkurt (26), Özgür Çelikyürek (31), Serkan Sordabak (26) ve Ersin Budak'ın (33) "çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. 5 sanık için ayrıca "kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis istendi. Ayrıca diğer sanıklar Sedat Budak (23), Mehmet Tahir Güney (60), Doğan Güney (28), Cever Güney'in (75) "suç delillerini yok etme gizleme" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi olayda kullanıldığı iddia edilen silahlarda yapılan incelemede Pera bebeğin başına isabet eden yorgun merminin eşleşmediği gerekçesiyle, tutuklu sanıklar Ersin Budak, Muhammet Bozkurt ve Özgür Çelikyürek'ın tahliyelerine karar verdi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararlarına itiraz etti. Savcılığın itirazını kabul eden Söke 2. Ağır Mahkemesi olaydan sonra kaçan ve 70 gün sonra teslim olan sanık Ersin Budak'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Hakkında yakalama emri çıkartılan sanık Budak, güvenlik müşteri tarafından sonra cezaevine gönderilecek.