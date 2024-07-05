Maganda kurbanı Pera bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme: 5 şüpheli tutuklandı, 1 kişi serbest

Olay, 1 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında, Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde meydana geldi. Evde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti. Mermi, dubleks evin çatısından içeri girip ikinci kattaki Pera bebeğin başına isabet etti.

Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilgisayar mühendisi Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları Pera bebek, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Pera bebeğin cenazesi Söke Hacı Halil Paşa Camisi'ndeki cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

5 TUTUKLAMA

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli tutuklandı 1 kişi serbest kaldı. Firarı 1 şüpheli ise aranıyor.