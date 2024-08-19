Maganda kurşunu 4 çocuğu yetim bıraktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, Panayırspor Kulübü lokaline giden Evren Adıgüzel (43), arkadaşlarıyla oturduğu sırada bir anda ayağa kalkıp daha sonra yere yığıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Adıgüzel'i Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede yorgun merminin Adıgüzel'in başına isabet ettiğini belirledi. Acil serviste tedavisi süren Evren Adıgüzel'in cumartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi 4 çocuk babası Adıgüzel'in organlarını bağışladı.