Maganda kurşunu 9 yaşındaki çocuğu vurdu

Adana'nın Kozan ilçesinde sokakta düzenlenen düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın, başından vurulması sonucu ağır yaralandı. Olay, Turgutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. jandarma, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı.