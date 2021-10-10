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Giriş Tarihi: 10.10.2021 14:53 Son Güncelleme: 10.10.2021 14:55

Maganda kurşunu bu kez Giresun'da can aldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Maganda kurşunu bu kez Giresun’da can aldı

Giresun’un Piraziz ilçesinde düzenlenen bir düğünde havaya ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşun, bir kadının karnına isabet etti. Maganda kurşununda ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Düğünde silahla ateş eden kişinin de yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Olay Piraziz ilçesine bağlı Maden Mahallesi Boştepe mevkiinde dün akşam saatlerinde düzenlenen bir düğünde meydana geldi.

Akrabalarının düğününe katılan 48 yaşındaki Hülya Şimşek, düğün esnasında bir kişi tarafından havaya ateş açıldığı sırada, silahtan çıkan kurşunun karnına isabet etmesiyle yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ardından hastaneye kaldırılan Hülya Şimşek(48), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğünde silahıyla havaya ateş eden kişinin ise kendisini de yaralayan kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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Maganda kurşunu bu kez Giresun'da can aldı
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