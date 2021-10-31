Maganda kurşunu Dilek’i vurdu

ŞANLIURFA'NIN Suruç
ilçesine bağlı Hamza mahallesinde, önceki gece yapılan bir düğünde, henüz kimliği belirlenemeyen bir maganda, silahla havaya ateş açmaya başladı. Ancak, seken kurşunlardan biri, düğünde bulunan 19 yaşındaki Dilek D.'nin başına isabet etti. Yakınları tarafından ağır yaralı olarak, otomobille önce Suruç Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan, burada ilk tedavisi yapılan Dilek D. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi
'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Olaydan sonra mahallede incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, silahı kullanan magandanın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.