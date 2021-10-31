Maganda kurşunu Şanlıurfa’da kan döktü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Hamza Kırsal mahallesinde bir düğünde henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahla havaya ateş açıldı. Olayda mahallede bulunan 19 yaşındaki Dilek D'nin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Yakınları tarafından otomobille önce Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Dilek D, ambulansla Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.

Olaydan sonra mahallede incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, silahı kullanan kişinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.