Maganda kurşunu Serkan’ı hayattan kopardı

Diyarbakır'da, evli ve 2 çocuk babası halk otobüsü şoförü Serkan Arslan'ın, geçen cuma akşamı, Yaşar Kemal Caddesi üzerinde seyir halindeyken başına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayın detayları ortaya çıktı. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, Seyfettin Özgüler ile çocukları İzzettin Özgüler, Muhammed Özgüler ve Mustafa Özgüler'i gözaltına aldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan baba Seyfettin ve oğulları Muhammed ile İzzettin Özgüler tutuklanırken, Mustafa Özgüler ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Polisin tespitlerine göre, eşi Seyfettin Özgüler'in başka bir kadınla ofis semtinde olduğunu öğrenen M.Ö., çocukları İzzettin Özgüler, Muhammed Özgüler ve Mustafa Özgüler'i de yanına alarak olayın yaşandığı yere geldi. Anne M.Ö., eşi Seyfettin Özgüler ile sevgilisini birlikte görünce çılgına döndü. Çocuklarıyla birlikte darp etmek istedikleri kadın olay yerinden kaçarak bir taksiye bindi. Bu sırada M.Ö.'nün çocukları, kaçan kadının bindiği taksiye ateş etmeye başladı. Yüzlerce insanın bulunduğu caddede gerçekleşen olayda, silahlardan çıkan mermilerden biri Serkan Arslan'a isabet etti.