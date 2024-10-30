Maganda kurşunuyla ölen 6 yaşındaki Muhammet toprağa verildi

Kars'ta bir düğün salonuna açılan ateşte, olay yerine 150 metre uzakta oynarken başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Muhammet Poyraz Erdağı (6) yakınlarının göz yaşları arasında toprağa verildi.

Olay dün, İnönü Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce araçtan açılan ateş sonucu salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan Muhammet Poyraz Erdağı başından yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Polis, şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Olaya karıştıkları belirlenen M.A., A.A., Y.Y., Y.Y.,K.Y., Y.D.A.,E.Y.A., B.A. ve K.A. gözaltına alındı.

Maganda kurşunu ile yaşamını yitiren Meltem-Murat Erdağı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet Poyraz Erdağı için öğlen namazı sonrası Kemer Camisinde cenaze namazı kılında. Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger ile çok sayıda vatandaşın kıldığı cenaze namazı sonrası Muhammet Poyraz Erdağı, yakınlarının göz yaşları arasında Asri Mezarlığa defnedildi. Küçük çocuğun tabutu cenaze aracına konulurken anne Meltem Erdağı, battaniyesine sarılarak ağladı.

Minik Muhammet'in defnedilmesinin ardından anne Erdağı, mezarın üzerine battaniye sererek ağıt yaktı.