Maganda kurşunuyla vurulan halk otobüsü şoförü kurtarılamadı

Diyarbakır'da iki kişi arasındaki silahlı çatışmada, merminin kafasına isabet ettiği 28 yaşındaki özel halk otobüsü şoförü Serkan Aslan hayatını kaybetti. Diyarbakır'da, kentin en işlek ve kalabalık yeri olan Yaşar Kemal Caddesi'nde, iki kişi arasında çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Bunun üzerine taraflar birbirine ateş etmeye başladı. Ancak kurşunlardan ikisi, yoldan geçen özel halk otobüsü şoförü Serkan Arslan ile yaya Ahmet T.'ye isabet etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Ancak başından vurulan ve ağır yaralanan evli bir çocuk babası Serkan Aslan (28), yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan, Yeniköy Mezarlığı'nda meslektaşlarının otobüsleriyle katıldığı cenaze töreninde, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze nedeniyle özel halk otobüsleri bir süre yolcu almazken, Diyarbakır Özel Halk Otobüsler Kooperatifleri Başkanı Mehmet Pervane, arkadaşlarının ölümüne neden olanların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç şoförün ölümüyle ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Cumhuriyet savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.