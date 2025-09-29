Maganda müdür düğünde havaya ateş açtı, o anları sosyal medyadan paylaştı

Türkiye genelinde son 7 yılda yorgun mermi olaylarında 170'i aşkın kişi hayatını kaybetti. Benzer bir olay da İzmir'de yaşandı. CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Kazan, Foça'da katıldığı bir düğünde elinde tabancayla havaya ateş açtı. Maganda müdür o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak büyük tepki topladı. Gelen tepkiler üzerine Kazan, paylaştığı görüntüleri sildi. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse yaşanan durumu sert şekilde eleştirerek "Karşıyaka çöpten geçilmezken, temizlikten sorumlu müdür düğün eğlencesinde silahla havaya ateş ediyor! Bu durum sadece bireysel bir sorumsuzluk değil, aynı zamanda yönetim anlayışının da iflas ettiğinin resmidir" dedi.

Türkiye genelinde yaşanan yorgun mermi olaylarında son 7 yılda 170'i aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Yorgun mermi vakaları genelde düğünler, asker uğurlamaları gibi özel günlerdeki kutlamalarda yaşanıyor. Havaya atılan mermi eninde sonunda yere iniyor, can alabiliyor. Benzer bir durum da İzmir'de yaşandı. CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Kazan, Foça'da gerçekleşen bir düğüne tabancasıyla katıldı. Kazan, belinden çıkardığı tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Kazan'ın havaya ateş ettiği esnada davul çalan kişinin ise Muhtarlık Müdürü Basri Gürel olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞLAŞTI

Kazan adeta maganda gibi havaya ateş ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım tepkilere neden oldu. Kazan daha sonra gelen tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı sildi.

SELAHATTİN KÖSE'DEN O FOTOĞRAFA BÜYÜK TEPKİ!

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Kazan'ın, katıldığı bir düğünde havaya silah ile ateş açtığı fotoğraf üzerinden Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'a yüklenerek, ''Karşıyaka çöpten geçilmezken, temizlikten sorumlu müdür düğün eğlencesinde silahla havaya ateş ediyor! Bu durum sadece bireysel bir sorumsuzluk değil, aynı zamanda yönetim anlayışının da iflas ettiğinin resmidir. İlçemizin sokakları pisliğe, yöneticileri ise sorumsuzluğa terk edilemez. Bu olayın hem idari hem hukuki olarak ivedilikle soruşturulmasını, ilgili şahsın derhal görevden alınmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyoruz''

TARİHİN EN BÜYÜK YÖNETİM KRİZİ

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, basında çıkan haberlerde, Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Kazan'ın, katıldığı bir düğünde havaya silah ile ateş açtığı fotoğraflar üzerinden belediyeye yüklendi. Başkan Köse, yaptığı açıklamada, ''Karşıyaka'mız, ne yazık ki son dönemde tarihin en büyük yönetim krizlerinden birini yaşıyor. Haftalardır sokaklarımız çöp yığınlarıyla dolu, ilçemiz kötü kokular ve sağlıksız bir çevreyle boğuşuyor. Vatandaşlarımızın sağlığı tehdit altındayken, Karşıyaka Belediyesi sessizliğini korumaya devam ediyor. Behice hanım Belediye önünde şov yaptınız, 'sahadayız' dediniz ancak ara sokaklara çöp kokusundan girilemiyor. Fahiş fiyata kiraladığınız 34 araç nerede, neden hafriyatçılardan kamyon istiyorsunuz. Üstüne üstlük, belediyenin Temizlik İşleri Müdürü'nün Foça'da bir düğün merasiminde havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıkmıştır. Evet, yanlış duymadınız: Karşıyaka çöpten geçilmezken, temizlikten sorumlu müdür düğün eğlencesinde silahla havaya ateş ediyor! Bu durum sadece bireysel bir sorumsuzluk değil, aynı zamanda yönetim anlayışının da iflas ettiğinin resmidir. Söz konusu kişi, Karşıyaka'nın hijyeninden, temizliğinden ve kamu sağlığından sorumlu bir yöneticidir. Peki Karşıyaka bu haldeyken, bu kişi nasıl ve hangi vicdanla silah sıkacak kadar rahat olabilir? Bu sorumsuzluk, bu vurdumduymazlık kabul edilemez. Buradan açıkça soruyoruz: Sayın Behice Ünsal, siz bu olaydan haberdar mısınız? Haberdarsanız neden susuyorsunuz? Temizlik İşleri Müdürü hâlâ görevinin başında mı? Bu mudur Karşıyaka halkına layık gördüğünüz belediyecilik anlayışı? AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı olarak, bu olayın hem idari hem hukuki olarak ivedilikle soruşturulmasını, ilgili şahsın derhal görevden alınmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyoruz. Karşıyaka sahipsiz değildir. İlçemizin sokakları pisliğe, yöneticileri ise sorumsuzluğa terk edilemez. Susmayacağız. Takipçisi olacağız.'' dedi.