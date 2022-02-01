Maganda saldırısında görme yetisini kaybeden kameraman konuştu! Işığımı tekrar kaybettim

İstanbul'da Avcılar Belediyesi kameramanlarından Ercan Yüksel çarptıkları araçtaki trafik magandaları tarafından darp edildi. Geçen eylülde kornea nakli olan Yüksel, gözüne aldığı yumruk darbesi sonrası görme yetisini yüzde 90 kaybetti. Yaşadıklarını ve bundan sonraki süreci SABAH'a anlatan kameraman Ercan Yüksel, "Belediye kar temizleme çalışmaları çekimi yapıyorduk. Çalışmaya ara verilince görüntüleri aktarmak için belediyeye dönerken önümüzdeki araç ani fren yaptı, biz de durmak zorunda kaldık.

O anda bir gümleme sesi duyduk ve arkamızdaki araç da bize çarptı. Olayın şokunu atlatıp kendimize gelmeye çalışırken araçtaki kişiler inip bize hakaret etmeye başladı. Ben 'Kazadır olabilir, bizde bir şey yok sizde de bir şey yoksa önemli değil' dedim. Adamlar bizi dinlemiyordu, o anda şoföre saldırdılar. Bir kişinin yumruğunun bana doğru geldiğini gördüm. Ameliyatlı olduğumu söyleyip kaçtım. Beni yakaladı ve o anda 'Vurma, gözüm ameliyatlı, nakilliyim' dememe rağmen kasıtlı bir şekilde gözüme yumruk attı. Gözüm karardı, parça parça görmeye başladım sonra göremedim" şeklinde konuştu.

MESLEĞİNE DEVAM ETMESİ GÖZÜNÜN KURTARILMASINA BAĞLI

Eylül ayında nakil olduğunu ve büyük umutlarla yeniden görmeyi beklediğini ifade eden Yüksel, "Bizde genetik olduğu için belli bir zaman sonra yavaş yavaş görme kaybı yaşıyoruz. Bende de birkaç yıl önce başladı. Az önce doktor muayene etti ve beklediklerinden daha iyi durumda olduğumu söyledi. Şu an önceliğin gözümü kurtarmak olduğunu ve bunun için de birkaç ameliyat daha olabileceğimi söyledi. Şu an odadaki cisimlerin nerede olduğunu biliyorum ama flu görüyorum, tam seçemiyorum. Yüzde 90 görme kaybı oluştu ama önce tedaviyle gözümün kurtarılması gerekiyor. Tekrar nakil olup olamayacağımı ve mesleğime devam edip edemeyeceğimi bu süreç belirleyecek." dedi.

ASIL AZMETTİRİCİ BABAYDI SERBEST BIRAKILMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ

5 ay önce nakil olan Yüksel, "Bana kadavradan kornea nakli yapıldı. Bağış yapan aileyle tanışıp teşekkür etmeyi çok istemiştim ama hastaneden onun bilgisini veremeyeceklerini söylediler. Doktorum çok şanslı olduğumu çünkü genç bir kişinin korneasını naklettiklerini söylemişti. Bu olaydan sonra tam ışığa kavuşmuşken bunu yeniden kaybettim. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı ama asıl azmettirici babalarıydı ve o da serbest bırakıldı. Buna çok üzüldüm çünkü gerçek suçlu, oğullarını gaza getirip bize saldırmalarını isteyen kişi babalarıydı. Suçluların gereken cezayı almalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.