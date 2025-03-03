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Giriş Tarihi: 3.3.2025 13:54 Son Güncelleme: 3.3.2025 13:58

Magandalar ateş açtı, kaldırımda yürüyen Süleyman vuruldu!

Konya’da bir otomobilden açılan ateş sonucu kalça ve karın kısmından yaralanan 20 yaşındaki Süleyman Tunç hastanede tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Magandalar ateş açtı, kaldırımda yürüyen Süleyman vuruldu!

Olay, gece 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hali Ürün Caddesi üzeri otogar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Silahlı yaralı olduğu yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çimenlik alanda karın ve kalça kısmından yaralanmış Süleyman Tunç ile karşılaştı. Yaralı genç ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tunç ifadesinde kaldırımda yürürken plakasını alamadığı bir araçtan ateş edildiğini ve ardından yaralandığını söyledi. Bölgede çalışma yapan polis, plakası tespit edilen aracı park halindeyken buldu. Polis, olayı gerçekleştirdiğini değerlendirdiği İdris K. ve Resul Y'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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Magandalar ateş açtı, kaldırımda yürüyen Süleyman vuruldu!
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