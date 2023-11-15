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Giriş Tarihi: 16.11.2023

Magandalar suçu birbirine attı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Magandalar suçu birbirine attı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Süleyman Bayram (22) ve İmam Gür (23), 30 Ekim günü yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma esnasında taraflar tabancayla birbirlerine ateş açtı. Kurşunlardan biri, evin damında oynayan Fatma el-Ahmet Risvadi'nin (6) boynuna isabet etti. Ağır yaralanan küçük kız vatandaşlar tarafından hastaneye götürülse de 4 Kasım'da hayatını kaybetti. Polis kimliklerini belirlediği iki magandayı yakaladı. Şüphelilerin üst ve adres aramalarında olayda kullandıkları tabancalar da ele geçirildi. Emniyete götürülen magandalar, sorgu esnasında birbirlerini suçladı. Katil zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutaklanarak cezaevine gönderildi.

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Magandalar suçu birbirine attı
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