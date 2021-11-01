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Giriş Tarihi: 1.11.2021 16:28 Son Güncelleme: 1.11.2021 16:34

Magandalara karşı sivil jandarmalar devrede

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Magandalara karşı sivil jandarmalar devrede

Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün bir düğünde atılan maganda kurşunu ile bir kişinin yaralanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düğünlerde ve toplu merasimlerde sivil ekipleri tarafından silah atılmasının önüne geçmek için denetimlere ağırlık verileceğini belirtildi. Artık düğünlerde bu tür olayları engellemek için jandarmaya ait sivil görevliler görevde olacağı belirtildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, düğün ve benzeri etkinliklerde ateşli silah kullanılmasına karşı sivil jandarma ekipleri görev yapacak.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Trabzon ili Sürmene ilçesi Kahraman Mahallesinde, 31 Ekim 2021 tarihinde saat 16.00 sıralarında, düğünde havaya ateş eden emekli öğretmen olan bir vatandaş silahının arızasını gidermek isterken başka bir vatandaşı vurarak yaralamıştır. Yaralı, sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır. Şüpheli yakalanmış ve suça konu ruhsatsız tabancaya el konulmuştur. Bu nedenle 'Mutluluğa kurşun sıkma, Geleceği karartma' ve 'Yorgun mermi hiçbir mermi havada kalmaz' projeleri ile bu tür yanlış alışkanlıklarla mücadelemiz ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme gayretleri devam etmektedir. Silah atılarak mutluluğun kutlanmayacağı bilincinin vatandaşlarda yaygınlaşması adına Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca düğünlerde ve toplu merasimlerde sivil ekiplerce denetlemelere ağırlık verilecektir." denildi.

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Magandalara karşı sivil jandarmalar devrede
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