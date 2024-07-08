Magandaların havaya sıktığı mermi kadına isabet etti

Kızıltepe ilçesi merkezinde meydana gelen olay Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere dün gece yarısı saat 23.30 sıralarında düğün salonundan dönen düğün konvoyundan silahla havaya ateş edilmesi sonucu düşen yorgun mermilerden birisi Cumhuriyet Mahallesinde yol üzerinde bulunan kaldırımda işportacılık yapan 44 yaşındaki Medine K. adındaki kadına isabet etti. Kadının omuzuna isabet eden yorgun mermi nedeniyle yaralanan talihsiz kadın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından savcılık soruşturma başlatırken, polis failin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.