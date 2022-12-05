Magandanın sıktığı mermi minik Berke’yi hayattan kopardı

Çorum'da 21 Mayıs'ta Ulukavak mahallesindeki bir düğünden ateşlenen yorgun mermi 6 yaşındaki Berke Düzgün'ün başına isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan minik Berke'nin Ankara'da kafatasındaki mermi çıkarıldı. Daha sonra Çorum'a gönderilen ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen Berke Düzgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen 6 buçuk aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
POLİS BERKE'NİN KATİLİNİ 287 KİŞİ ARASINDAN BULDU
Berke Düzgün'ün başına isabet eden yorgun merminin nereden ateşlendiğinin izini süren Çorum polisi, Bende'nin yaralandığı yerin yakınında bulunan düğün alanınca inceleme yaptı. Polis düğüne katılan kişileri kamera görüntülerinden tespit ederek 287 kişinin ifadesine başvurdu. Düğünde ateşlenen 5 bin 482 deforme mermi kriminal incelemeye alındı. Samsun Kriminal Polis Laboratuarı Bölge Müdürlüğü'nde yapılan çalışmalarda minik Berke'nin başına isabet eden mermi, A.A'nın kullandığı silahla eşleşti. Gözaltına alınan A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMASIN"
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 buçuk aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Berke Düzgün annesi Kıymet ve babası Celal düzgün, evlatlarının ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Bir yorgun merminin yeğenini hayattan kopardığını belirten dayı Mustafa Şen; "Yeğenim düğünde ateşlenen bir silahtan çıkan yorgun mermiyle hattan koptu. Bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Artık daha sıkı tedbirler alınsın ki başka Berke'ler hayattan kopmasın" dedi.