Magandanın sıktığı mermi minik Berke’yi hayattan kopardı

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMASIN"

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 buçuk aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Berke Düzgün annesi Kıymet ve babası Celal düzgün, evlatlarının ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Bir yorgun merminin yeğenini hayattan kopardığını belirten dayı Mustafa Şen; "Yeğenim düğünde ateşlenen bir silahtan çıkan yorgun mermiyle hattan koptu. Bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Artık daha sıkı tedbirler alınsın ki başka Berke'ler hayattan kopmasın" dedi.