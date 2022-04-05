Mağaza müdürlerinden 1,5 milyon liralık vurgun! Sigorta şirketini dolandırmışlar

ÜRÜN SATILMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Ankara'da elektronik mağazası olan iki büyük firma ürünlerin çalınması, müşterilerin ödeme yapmaması durumuna karşı ürünlerini sigortalattı. Tefeci Ali Sert, kendisinden para isteyen müşterilerine anlaştığı elektronik firmasında müdür olan kişilerin yanına götürdü. Sert ve arkadaşları tefe karşılığı olarak elektronik eşya almış gibi göstererek senetlere imza attırdı.