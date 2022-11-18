Mağaza sahipleri o müşteriyi arıyor! İade ettiği kabanın cebinde unuttuğu...

Daha önce iade edilen giysilerden eşya çıkmasına alışkın olan mağaza çalışanları altın bileziği görünce şaşkınlık yaşadı. Çalışanlar bileziği Erzurum'da bir kuyumcuya götürerek gerçek olduğunu ve yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğunu öğrendi. Mağaza müdürü Tok, üzerinde sadece Çağlagül Kılıç ismi yer alan belgede iletişim bilgilerini bulmaya çalıştı. Müşteriye ait herhangi bir adres ve iletişim bilgisi bulamayan Tok, bilinmeyen numaralar servisinden de herhangi bir adres ya da telefon numarasına ulaşamadı. Habibe Tok ile mağaza çalışanları, 30 bin liralık bileziğin sahibini bulabilmek için arayışlarını sürdürüyor.