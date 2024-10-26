Mağaza sapığı yakayı ele verdi!

Bakırköy'e bağlı Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bir mağazada alışveriş yapan N.K. isimli bir kadın, polis ekiplerine bir erkek tarafından tacize uğradığına dair şikayette bulundu.

ARAÇ İÇİ KAMERASINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler söz konusu mağazada yaptıkları güvenlik kamera çalışmalarında şahsın başka kadınları da takip ettiğini ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu gördü. Güvenlik kamera çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler şüphelinin kimliğini Bakırköy meydandan bindiği bir minibüste bulunan araç içi kamerasından tespit etti.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kimliği belirlenen C.B., Sultangazi'de bulunan ikametinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.B., Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.