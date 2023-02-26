Mağazada yürek ısıtan kareler! Kuş kıyma makinesine yuva yaptı

İzmit'in Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ev eşyaları satan bir mağazaya yaklaşık 1,5 ay önce giren üveyik, reyondaki kıyma makinesinin üzerine yuva yaptı. Kuşun yumurta bıraktığını gören mağaza çalışanları, yuvayı bozmayarak onu beslemeye başladı.





Mağaza çalışanlarının düzenli olarak yem ve su bırakarak beslediği üveyik kuşunun yaklaşık 10 gün önce 2 yavrusu oldu. Mağaza çalışanları bu sefer de yavruları beslemeye devam ederken, gün içerisinde mağaza dışına çıkan anne üveyik kuşu belirli aralıklarla mağazaya dönerek yavrularının bakımını yapıyor.





'KIYMA MAKİNESİ YUVALARI OLDU, SATMAYACAĞIZ'



Reyondaki kıyma makinesinin kuşların yuvası olduğunu ifade eden mağaza görevlisi Rahmi Kaptan, "Kuşlarımız 1,5 ay önce mağazamıza girdi ve yuva yaptı. Biz o günden beri kendisini burada misafir ediyoruz. Yaklaşık 10 gün evvel de iki yavrusu yumurtadan çıktı.





Anneleri her gün gelip üzerine yatıyor ve onları koruyor, besliyor onları. Yavaş yavaş büyümeye başladılar. Biz onları buradan uçana kadar misafir etmeye devam edeceğiz. Bu kuşlar buradan gidene kadar bu kıyma makinesi onların yuvası olacak, satmayacağız" ifadelerini kullandı.





Müşterilerin zaman zaman kuşları merak edip kendilerine sorular sorduğunu söyleyen Kaptan, "Gayet güzel, biz de böyle bir olaya şahit olduğumuz için mutluyuz. Bazen kuşumuz müşterilerden ürküp, uçuyor mağaza içerisinde. Müşteriler dışarıdan kuş geldi diye tepki veriyorlar ama zaten o kuş bizim burada yaşıyor" diye konuştu