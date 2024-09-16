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Giriş Tarihi: 16.9.2024 13:56 Son Güncelleme: 16.9.2024 14:12

Mağazadan son model cep telefonunu çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul’da bulunan bir AVM’ye müşteri kılığında giren hırsız, AVM’nin ofis bölümünde personele ait son model cep telefonunu çaldı. Olay anı saniye saniye iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Mağazadan son model cep telefonunu çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'un Sultangazi'de bulunan bir AVM'de geçtiğimiz Pazartesi günü 19.30 sıralarında aksesuar mağazasına giren bir kişi, mağazanın ofis bölümünde şarjda duran personele ait piyasa değeri yaklaşık 90 bin lira olan son model cep telefonunu çaldı. Kaşla göz arasında telefonu çalan kişinin o anları iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

KAŞLA GÖZ ARASINDA ÇANTASINA KOYDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; zanlının müşteri kılığında bir müddet iş yerinde dolaştığı, ardından ofis bölümüne girerek masada şarj halinde duran son model cep telefonunu kaşla göz arasında çantasına koyarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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Mağazadan son model cep telefonunu çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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