Mağazadan son model cep telefonunu çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'un Sultangazi'de bulunan bir AVM'de geçtiğimiz Pazartesi günü 19.30 sıralarında aksesuar mağazasına giren bir kişi, mağazanın ofis bölümünde şarjda duran personele ait piyasa değeri yaklaşık 90 bin lira olan son model cep telefonunu çaldı. Kaşla göz arasında telefonu çalan kişinin o anları iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

KAŞLA GÖZ ARASINDA ÇANTASINA KOYDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; zanlının müşteri kılığında bir müddet iş yerinde dolaştığı, ardından ofis bölümüne girerek masada şarj halinde duran son model cep telefonunu kaşla göz arasında çantasına koyarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.