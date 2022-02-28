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Giriş Tarihi: 28.2.2022 11:40

Mağazalarda alışveriş yapan kadınların kabusu olmuştu! Son işinde suçüstü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Mağazalarda alışveriş yapan kadınların kabusu olmuştu! Son işinde suçüstü yakalandı

İstanbul’da özellikle mağazalarda alışveriş yapan kadınları hedef seçen ve anlık dalgınlıklarından faydalanarak cep telefonlarını, cüzdanlarını ve çantalarını çalan yankesici suçüstü yakalandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Gürsel Mahallesi ve Çağlayan Mahallesi'nde seri bir şekilde yankesicilik suçları işleyen bir kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklu yankesici D.J.'nin son olarak bir mağazada alışveriş yapan N.G. isimli kadının anlık dalgınlığından faydalanarak çantasından cep telefonunu çaldığı tespit edildi. İddialara göre yankesici; ardından yolda yürüyen S.T. isimli kadının montundan cep telefonunu çaldı.

Cep telefonunun çalındığını fark eden S.T., "Cep telefonumu çaldı" diyerek bağırdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanan D.J.'nin özelikle kadınları hedef seçtiği ve çantalarını, cüzdanlarını ve cep telefonlarını çalarak çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ifade edildi. "Yankesicilik" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Mağazalarda alışveriş yapan kadınların kabusu olmuştu! Son işinde suçüstü yakalandı
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