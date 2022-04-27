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Giriş Tarihi: 27.4.2022 15:36

Mağazalardan çalıp iş yerinde satıyordu! Satarken yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Mağazalardan çalıp iş yerinde satıyordu! Satarken yakaladılar

Mağazalardan çaldığı kıyafetleri iş yerinde “İhraç Fazlası” adı altında yarı fiyatlarına satan bir kişi Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un farklı ilçelerinde mağazaları bulunan iki giyim firmasının şubelerinden farklı tarihlerde çalınan ürünlerin Fatih İskender Paşa Mahallesi Horhor Caddesi'ndeki tabelasız bir iş yerinde "İhraç Fazlası" adı altında yarı fiyatına satıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen baskında 87 adet çalıntı tişört, 59 adet çalıntı kot pantolon, 39 adet çalıntı mont, 18 adet çalıntı gömlek ve iki adet çalıntı şort ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sorumlusu E.T. (41) yasal işlemlerinin ardından "Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Mağazalardan çalıp iş yerinde satıyordu! Satarken yakaladılar
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