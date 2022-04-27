Mağazalardan çalıp iş yerinde satıyordu! Satarken yakaladılar

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un farklı ilçelerinde mağazaları bulunan iki giyim firmasının şubelerinden farklı tarihlerde çalınan ürünlerin Fatih İskender Paşa Mahallesi Horhor Caddesi'ndeki tabelasız bir iş yerinde "İhraç Fazlası" adı altında yarı fiyatına satıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen baskında 87 adet çalıntı tişört, 59 adet çalıntı kot pantolon, 39 adet çalıntı mont, 18 adet çalıntı gömlek ve iki adet çalıntı şort ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sorumlusu E.T. (41) yasal işlemlerinin ardından "Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.