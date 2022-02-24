Mağazalardan parfüm ve kitap çalan hırsızı kırmızı kapüşonu ele verdi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; mağazalara ve süpermarketlere girerek hırsızlık yapan bir kişiyi yakaladı. V.Y. isimli şüpheli; son olayında İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı İzzet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden parfüm ve kitap çaldı. O anlar söz konusu iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarında üzerine siyah parka ve kırmızı kapüşonlu bir kıyafet giyen V.Y., kısa sürede Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından üzerindeki elbiselerinden iz sürülerek ve kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. V.Y. isimli şüphelinin üzerinde bir bıçak ve suç unsuru bazı malzemeler bulundu. V.Y. isimli şüpheli adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri ayrıca cadde ve sokaklarda park halinde olan veya yol kenarlarında duraklayan araçlardan cüzdan, para ve cep telefonlarını çalan H.B. isimli bir kişiyi de kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli H.B. de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mağazalardan parfüm ve kitap çaldı! Kırmızı kapüşonundan yakaladılar | Video