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Giriş Tarihi: 15.9.2022

Mağdur olan benim ama sanık oldum

ARZU KAYA ARZU KAYA
Mağdur olan benim ama sanık oldum
356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in "dolandırıldım" diyerek şikâyetçi olduğu davada kendisini zarara uğrattığı iddia edilen Süleyman K. ifade verdi. Özer'in "Eksi bakiye kullandı. Kendisine ait olmayan dijital paraları sattı ve 595 bin lira haksız kazanç sağladı" diyerek şikâyetçi olduğu Süleyman K., İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada verdiği ifadede, "Asıl mağdur olan benim ancak dosyada sanık sıfatıyla yargılanıyorum. Benim hesabım gereksiz bir şekilde kapatıldı ve ben bu suçlama ile karşı karşıya kaldım. Art niyetli olsaydım içerdeki tüm paramı çekmeye çalışırdım. Platformun onayı olmadan para çekme durumu söz konusu olamaz" dedi. Hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Süleyman K., "Hesapta para gösterip hesabı boşaltarak işlemler yapıyorlarmış. Bu nedenle 40 bin kişiyi aynı şekilde mağdur ettiler" dedi. Bu arada Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nin Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında verdiği tutukluluğun devamı kararı, temyiz mahkemesine gönderildi.

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Mağdur olan benim ama sanık oldum
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