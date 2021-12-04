Mağdur olan zengin kadın da nafaka alacak

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kadının yüksek miktarlı geliri ve mal varlığı olsa dahi, mağduriyet durumunda tedbir nafakası alması gerektiğine hükmetti
Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Kadın, kocasının doğumdan sonra birlik görevlerini yerine getirmediğini, evine ve çocuğuna bakmadığını, kendisinden uzaklaştığını öne sürdü. Akşamları eve geç geldiğini, bazı akşamlar hiç gelmediğini, sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını ileri sürerek kendisi ve ortak çocuk yararına ayrı ayrı 4 bin TL olmak üzere toplamda 8 bin TL tedbir nafakası ödenmesine karar verilmesini talep etti. Koca ise her iki tarafın da ikinci evlilikleri olduğunu ve önceki evliliklerinden birer tane çocuklarının bulunduğunu, kadının kendisine ekonomik anlamda baskı yaptığını, ilk eşinden olan oğlunu eve kabul etmediğini iddia etti.
ERKEK TAZMİNAT İSTEDİ
Eşinin iki ayrı kuyumcu şirketinde ortaklığının bulunduğunu, ekonomik anlamda çok iyi durumu olduğunu, sık sık yurt dışı seyahatine katıldığını, tüm bunlara rağmen ailenin geçimine katkıda bulunmadığını belirten koca, mal varlıkları gözetildiğinde nafaka talep edemeyeceğini belirterek 20 bin TL manevi tazminat talep etti. 8. Aile Mahkemesi, kadının tedbir nafakası talebinin reddine karar verdi. Taraflar kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Aile Mahkemesi, ilk kararında direnince bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.
YARGITAY BOZDU
Kadının zengin olsa dahi tedbir nafakası alması gerektiğinin vurgulandığı Genel Kurul kararında şu ifadelere yer verildi: "Dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde haklı bir sebep olmaksızın birlikte yaşamaktan kaçınan erkek eş karşısında, ayrı yaşamak zorunda kalan kadının, eşine karşı birliğe parasal katkı isteme hakkı olduğu gözetilmeksizin bağımsız tedbir nafakası talebinin reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Kadın eş yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekir." İHA