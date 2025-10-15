Mağdurlardan Cemil Tugay’a kentsel dönüşüm çağrısı: “Artık şapkayı önünüze koymanın zamanı geldi”

Mağdurların adına yazılı açıklama yapan Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platform Sözcüsü Eray Uslu, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde İZBB başkanı seçilen Tugay'ın aradan geçen 2 yıllık görev süresi boyunca kentsel dönüşüm konusunda bir çivi dahi çakmadığını öne sürdü. İZBB Başkanı Cemil Tugay'a, "Algı yaratmayı bırakın, tarih verin" çağrısında bulunan Uslu: "Artık şapkayı önünüze koyma zamanı geldi" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın önceki gün ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler, 15 yıldır İZBB'den Uzundere'de kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmesini bekleyen vatandaşları kızdırdı.

TUGAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARINI KIZDIRDI

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, yazılı açıklama yaparak İZBB Başkanı Cemil Tugay'ı sert bir dille eleştirdi.

HEDEF ŞAŞIRTMAKTAN BAŞKA BİRŞEY YAPMIYORSUNUZ

Uslu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cemil Bey, hedef şaşırtmak için çıktığı bir televizyon kanalında 'Beni kötülüyorlar' diyor. Bizde kentsel dönüşüm mağdurları olarak kendisine 'Sizler görevinizi iyi yaparsanız bizler de sizi eleştirmek zorunda kalmayız.' Diyoruz. Sizleri eleştiren, İzmir'in sorunlarını dile getiren vatandaşların yapmış olduğu haklı açıklamaları bir kenara bırakıp görmezden geliyorsunuz. Artık şapkayı önünüze koymanız gerekiyor. Siz, görev yapmamayı kendinize görev olarak edinmişsiniz. Biz de sizin yapmadığınız görevleri sizlere hatırlatarak görevlerinizi yapmanızı istiyoruz. Size çok çalışmak 'yakışıyor' demek isterdik ama maalesef söyleyemiyoruz. Bugün İzmir'in birçok sorunu var iken Türkiye gündemine oturmuş olan kentsel dönüşümde yıktığınız görev süresi içinde yapmanız gereken evlerimizi sizden istiyoruz. Çünkü siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Bu proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile mensubu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin prestij projesi. O nedenle bizim muhatabımız sizsiniz." ifadelerine yer verdi.

NEDEN BU KADAR RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?

Açıklamasına; "Bugün İzmir'in bu kronik sorununu görmezden gelemezsiniz." Diyerek devam eden Uslu; "Yapılan her eleştiri, İzmir'in eksiklerini görmenizi, sizin çok çalışmanızı sağlar. Ama ne yazık ki eksikleri görmek yerine bu eleştirileri kişisel olarak algılayıp mağduru oynuyorsunuz. Artık sizden algı yaratmayı bırakıp çözüm içerikli açıklamalar yapmanızı bekliyoruz. İzmir'in sorunlarından sadece en önemli bir parçası olan kentsel dönüşümün gelmiş olduğu noktada iki yıldır görevde olduğunuz süre içerisinde bir çivi dahi çakmadınız. Evet bizler bu konuda sizleri eleştiriyoruz, diyoruz ki; 'Değerli başkanım; siz bizleri görmezden geldiğiniz sürece bizler de hak sahipleri ve haklı İzmir seçmeni olarak ne yazık ki sizleri ve ekibinizi eleştirmek ve de uyarmak zorunda kalıyoruz. Ama ne hikmet ki sizler her açıklamanızda da 'mağdur olan benim', 'troller üstüme geliyor' diyorsunuz. Bizler vatandaş olarak İzmir'in sorunlarını, belediye yönetiminden haklı beklentilerimizi dile getiriyoruz. Peki siz bizlerin bu açıklamalarından neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Belediye Başkanı olarak eleştirilere açık olup İzmirli vatandaşlarınız ile kucaklaşmalısınız. Bu size büyük bir terapi olur." Dedi.

PRESTİJ PROJE DEDİNİZ İHMALİN SEMBOLÜ OLDU

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi eli ile yürütülen Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin adeta kangrene dönüştüğünü ifade eden Uslu: "Göreve geldiğiniz iki yıl boyunca sorunun çözümüne ilişkin bir çivi dahi çakmadınız. Gözlerimizle gördüğümüze mi yoksa sizin söylemlerinize mi inanalım? Doğru tek'tir. Basın önünde vatandaşlarla atışmak, tartışmak yerine bence İzmir'in sorunlarıyla uğraşıp çözüm üretmelisiniz. Lütfen şunu da kişisel olarak algılamayın. Bizler hakkımız olan evlerimizi istiyoruz. Evet, bugün geldiğimiz noktada belediye başkanı olduğunuz için sizi eleştirmek zorundayız. Bizim kimseyle kişisel bir problemimiz yok. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile hiç yok. Her açıklamanızda 'mağdur olduğunuzu' dile getiriyorsunuz. Ama hiçbir zaman çözüm üretip 'ben bugün kentsel dönüşümü çözeceğim', 'Şu tarihte yapımına başlayıp, şu tarihte bitireceğim' diyemiyorsunuz. İki yıldır algı yaratıp zaman kazanmaktan başka bir şey yapmadınız. İzmir'de kentsel dönüşüm, iddia edildiği gibi prestij projesi değil, ihmalin sembolü oldu. Lütfen bir sonraki açıklamanızda İzmir'in ve Türkiye'nin gündemine oturan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili ayakları yere basan, gerçekçi, çözüm odaklı bir adım atıp tarih verin. Kentsel dönüşüm mağdurları olarak bunu sizlerden bekliyoruz." İfadelerine yer verdi.