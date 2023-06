Mahalle baskısına dava

İstanbul Kağıthane'de yaşayan bilgisayar mühendisliği öğrencisi 25 yaşındaki Yasemin T., kiracısı olduğu dairede sık sık arkadaşlarını ağırladı. Arkadaşlarının eve gelmesinden rahatsız olan ev sahibi Hasan Y. ve apartman sakinleri genç kıza psikolojik baskı yapmaya başladı. Arkadaşlarının eve girip çıktığı her an Yasemin T. çirkin sözlerle taciz edildi."Gecenin bir vakti eve erkek alıyor" diyen apartman sakinleri her geçen gün baskının boyutunu arttırdı. Bir grup mahalleli, önce küçük gruplar halinde kapı önünde bekledi, ardından Yasemin T.'yi sindirmek için göz hapsine aldılar. Alt kat komşu İlyas Y., balkona her çıktığında, "Burası aile apartmanı. Burada böyle şeyler olmaz" diye bağırdı. Diğer apartman sakinleri ise genç kızın eve geliş gidiş saatlerinde toplu halde, "Tutanak tutturalım. Attıralım bu apartmandan" dedi. Üst kattaki komşu ise "Evde ahlaksız şeyler konuşuyor. İndirmeyin beni aşağı" diyerek tehdit etti. Baskıya mahalle esnafı da katıldı.Geçtiğimiz günlerde Cemal S., gürültü iddiasıyla ev sahibi Hasan Y.'yi ve polisi aradı. Evde iki arkadaşıyla oturan Yasemin T., polisi görünce şok oldu. Polislerin geldiği sırada eve izinsiz giren Hasan Y., "Seni attıracağım bu evden" diyerek tehdit savurdu. İlyas Y. benzer sözler söyledi. Yasemin T., mahallelinin ve komşularının psikolojik baskı yaptığını anlatarak şikâyetçi oldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda emsal niteliğinde dava açıldı. İddianamede mahallelinin genç kadının yaşam tarzını değiştirmeye ve sindirmeye çalıştığı anlatıldı. Ev sahibi ve komşuların, genç kadına yönelik, "İnanç düşünce ve kanaat özgürlüğünün engellenmesi, Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan cezalandırılması istenen dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.