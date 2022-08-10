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Giriş Tarihi: 10.8.2022 19:49 Son Güncelleme: 10.8.2022 20:16

Mahalle bekçisi hasta eşini bıraktı, hırsızın peşine düştü

Ankara’da yaz aylarının gelmesi ile birlikte açık bırakılan cam ve balkonları fırsat bilen azılı hırsız boru ve ağaçlara tırmanarak evlerden hırsızlık olayı gerçekleşti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, evden hırsızlık olayını gerçekleştiren M.Y.’nin fotoğraflarını sokakta görevli tüm ekiplere dağıttı. Eşi ile birlikte hastaneden dönen Çarşı ve Mahalle Bekçisi, kendineleri gönderilen fotoğraftaki hırsızı karşısında görünce kovalamaya başladı. Bekçinin uzun süren kovalamacasının ardından M.Y.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. M.Y., 72 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Mahalle bekçisi hasta eşini bıraktı, hırsızın peşine düştü

Ankara genelinde evlerde gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde M.Y.'nin olduğu tespit etti.

AĞAÇ VE BORULARA TIRMANARAK GİRDİ

Azılı hırsız M.Y.'nin ikametlere gece vakti yaz ayları nedeniyle açık bırakılan balkon kapı ve pencerelerinden; pencere korkuluklarına, plastik borulara ve ağaçlara tırmanarak girdiği ortaya çıktı.

YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARI

Ev sahipleriyle karşılaştığında tehdit eden M.Y. ayrıca girdiği ikametlerden çalmış olduğu araç anahtarlarıyla mağdurlara ait araçları çaldığı ve kaçmak için bu araçları sahte ve çalıntı plakaları takarak kullandığı belirlendi.

Mahalle bekçisi hasta eşini bıraktı hırsızın peşine düştü! Bekçinin dikkati hırsızın sonunu getirdi | Video

BEKÇİ HIRSIZIN PEŞİNİ BIRAKMADI

Ankara Asayiş Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, M.Y.nin fotoğrafları sokakta görevli tüm ekiplere dağıtttı. Öğlen saatlerinde izinli gününde eşiyle birlikte hastane işlerini halletmek için Keçiören ilçesinde halkın kalabalık olarak bulunduğu bir noktadan geçen Çarşı ve Mahalle Bekçisi dikkati neticesinde M.Y.'nin kalabalık içerisinde fark etmesi sonucu kovalamaya başladı ve etkisiz hale getirdi.

SUÇ MAKİNASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine getirilen şüpheli M.Y.'nin incelenen güvenlik kamera görüntüleri ve tanık beyanları neticesinde 19 adet evden hırsızlık ve 1 adet Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurma suçunun faili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca şüpheli M.Y.'nin 72 adet ayrı suç kaydının olduğu ve sık sık cezaevine girip çıktığı öğrenildi. M.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Mahalle bekçisi hasta eşini bıraktı, hırsızın peşine düştü
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