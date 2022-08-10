Mahalle bekçisi hasta eşini bıraktı, hırsızın peşine düştü

Ankara genelinde evlerde gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde M.Y.'nin olduğu tespit etti.

AĞAÇ VE BORULARA TIRMANARAK GİRDİ

Azılı hırsız M.Y.'nin ikametlere gece vakti yaz ayları nedeniyle açık bırakılan balkon kapı ve pencerelerinden; pencere korkuluklarına, plastik borulara ve ağaçlara tırmanarak girdiği ortaya çıktı.

YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARI

Ev sahipleriyle karşılaştığında tehdit eden M.Y. ayrıca girdiği ikametlerden çalmış olduğu araç anahtarlarıyla mağdurlara ait araçları çaldığı ve kaçmak için bu araçları sahte ve çalıntı plakaları takarak kullandığı belirlendi.

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BEKÇİ HIRSIZIN PEŞİNİ BIRAKMADI

Ankara Asayiş Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, M.Y.nin fotoğrafları sokakta görevli tüm ekiplere dağıtttı. Öğlen saatlerinde izinli gününde eşiyle birlikte hastane işlerini halletmek için Keçiören ilçesinde halkın kalabalık olarak bulunduğu bir noktadan geçen Çarşı ve Mahalle Bekçisi dikkati neticesinde M.Y.'nin kalabalık içerisinde fark etmesi sonucu kovalamaya başladı ve etkisiz hale getirdi.

SUÇ MAKİNASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine getirilen şüpheli M.Y.'nin incelenen güvenlik kamera görüntüleri ve tanık beyanları neticesinde 19 adet evden hırsızlık ve 1 adet Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurma suçunun faili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca şüpheli M.Y.'nin 72 adet ayrı suç kaydının olduğu ve sık sık cezaevine girip çıktığı öğrenildi. M.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.