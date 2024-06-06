Mahallenin gençleri, eşini döven adamı feci şekilde darp etti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından defalarca darp edildiğini öne süren bir kadın, bu durumu mahalledeki gençlere iletti. Bunun üzerine, kadının eşi olan B.B.K.'yi tenha bir yere götüren dört genç, adamı acımasızca dövdü ve bu anları cep telefonlarıyla kayda aldılar. Olayın ardından dört genç gözaltına alınırken, dövülen adamın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İddialara göre, R.A. isimli kadın, eşi B.B.K.'den gördüğü şiddet nedeniyle boşanma davası açtı. Ancak boşanma süreci uzayınca ve şiddet devam edince, kadın mahalledeki gençlerden yardım istedi. F.Ç., O.A., B.A. ve E.Y. adlı gençler, 3 Haziran'da B.B.K.'yi İzmit'te bulunan Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp ettiler. Gençler, saldırı anını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Bu videoyu izleyen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek dört genci gözaltına aldı. Gençler, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Darp edilen B.B.K.'nin kaburga kemiklerinin kırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.