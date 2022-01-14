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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Mahalle, karga istilasına uğradı

Mahalle, karga istilasına uğradı
AKSARAY merkezdeki Büyük Bölcek Mahallesi, son günlerde kargaların meskeni oldu. Gün batımına yakın bir zamanda mahalleye gelip bir süre havada gruplar halinde uçan kargalar, binaların çatılarına tünüyor. Mahalle esnafı Muammer Tıpırdamaz, "Havada bir anda oradan oraya uçuyorlar. Gece çatıların üzerinde yatıyorlar. Ben de gece geç saatlere kadar bu kargaları izliyorum. Uçarken gökyüzünde dalgalanmaları, renkli görüntüler oluşturuyor. Eskiden bu kargalar, kavak ağaçlarında yatıyorlardı. Aksaray'da maalesef kavak ağacımız kalmadı. Halkımız kavak ağaçlarını kesip yerlerine koca koca binalar diktiler. Şimdi kargaların tüneyecekleri yer kalmadı" dedi. DHA

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Mahalle, karga istilasına uğradı
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