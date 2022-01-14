Mahalle, karga istilasına uğradı

AKSARAY merkezdeki Büyük Bölcek Mahallesi, son günlerde kargaların meskeni oldu. Gün batımına yakın bir zamanda mahalleye gelip bir süre havada gruplar halinde uçan kargalar, binaların çatılarına tünüyor. Mahalle esnafı Muammer Tıpırdamaz, "Havada bir anda oradan oraya uçuyorlar. Gece çatıların üzerinde yatıyorlar. Ben de gece geç saatlere kadar bu kargaları izliyorum. Uçarken gökyüzünde dalgalanmaları, renkli görüntüler oluşturuyor. Eskiden bu kargalar, kavak ağaçlarında yatıyorlardı. Aksaray'da maalesef kavak ağacımız kalmadı. Halkımız kavak ağaçlarını kesip yerlerine koca koca binalar diktiler. Şimdi kargaların tüneyecekleri yer kalmadı" dedi. DHA