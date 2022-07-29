Mahalle kavgası cinayetle bitti! Kavga noktasına dönüp motosikletle infaz ettiler

Cinayetle sonuçlanan olay İstanbul Sarıyer'de gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; aynı mahallede ikamet eden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan iki kişi motosikletlerine binerek olay yerine geri geldi ve tartışma yaşadıkları kişilere kurşun yağdırdı. İki kişi olay yerinde yaralandı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polisler geldi.

Saldırıda ağır yaralanan iki kişi hemen hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar, olay yerine geldikleri motosikletle kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i yaşamını yitirdi. İstanbul Polisi, cinayete karışan ve kaçan katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.