Mahalle sakini Kadıköy’deki patlamayı anlattı: Ev sarsıldı yere yığıldım!

"ÇOCUKLARIN BİRİ, BENİM ÇOCUĞUMLA AYNI SINIFTAYDI"

Akbaş, bir anda binayı alevlerin sardığını, camlar patladığını ve çatının yanmaya başladı belirterek, "Camdan atlayanlar oldu, çok feciydi. Hala şoktayız. Doğalgaz patlaması değildi, inanmadım ben de. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Öyle bir ses yok. Hele ikinci patlama. Niye, neden oldu bilmiyoruz. İçeride öldüğü söyleyenen çocukların biri, benim çocuğumla aynı sınıftaydı. Çok üzüldük. Babası kurtarmaya çalıştı, kurtaramadı. O çaresizlik feciydi. Orada yaşayan insanları tanıyorduk. Yabancı uyrukluydu çoğu. İyi insanlar vardı aralarında. Ama o bina 4-5 daireden oluşuyor ama, giren çıkanın haddi hesabı yoktu" diye konuştu.

Öte yandan bomba imha ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürerken, İGDAŞ ekipleri, yıkılması planlanan binadaki doğalgaz sayaçlarını söktü.