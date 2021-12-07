Mahalle statüsü kazanan köylere muafiyet ve indirim geliyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kırsal mahallelerde indirimli tarifeden su kullanılması konusunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019 yılı Kasım meclisinde gündeme getirdi. Ancak İBB yönetimi tarafından uygulanmayınca konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla yasalaşan Kırsal Mahalle Statüsünün yönetmelik detaylarının açıklanmasıyla birlikte, İstanbul'un kırsal mahallelerinde indirimli su kullanımı, esnaftan vergi alınmaması, iskan ve imar harçlarının alınmaması, emlak vergisinden muaf olmak gibi haklar getirildi.



1 OCAK'TA UYGULANMAYA BAŞLANACAK



Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz'ın önerisi ile önce ilçe meclisine daha sonra İBB meclisine son olarak da TBMM'ye taşınan konuda İstanbul'da köyden mahalle statüsünü alan 33 yerleşim yerinde indirimli tarifeden su kullanmak başta olmak üzere büyük avantajlar getirecek olan Kırsal Mahalle Statüsü, 1 Ocak 2022 tarihinde uygulanmaya başlanacak.



İBB BAŞKANI KARARI ONAYLAMADI MECLİS'E İADE ETTİ



Silivri Belediyesi de uygulamaya girecek yasanın kapsamı ve kolaylıkları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mahalle statüsüne dönüştürülen köylerde yaşayanlara destek ve yardımcı olunması amacıyla sağlanan bir takım muafiyet ve indirimlere, kanunda belirlenmiş sürelerin dolmuş olduğu gerekçisi ile İSKİ tarafından 2019 Kasım ayında son verildi.



Bu son verme kararı ile köylerde 4/3 oranında indirimli tarife üzerinden kullanılan suyun faturalarında birdenbire artışlar yaşandı. Özellikle de tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin aylık 35-50 lira civarındaki su faturaları 150-200 liralara yükselmiş ve bu da mağduriyetlere sebep olmuştur.

Silivri'mizin söz konusu yerleşim yerlerinde indirimli su tarifesinin İSKİ tarafından belirlenmesinde herhangi bir yasal engel olmamasına rağmen, yasal bir düzenleme yapılması iddiası ile İSKİ Genel Kurulunda karar alındı. Ancak İBB Başkanı bu kararı onaylamayıp meclise iade etmiştir. Bu nedenle uzun süre indirimli tarifenin uygulanması mümkün olmamıştır.



İSKİ Genel Kurulunda alınan kararın İBB Başkanı tarafından uygulanmaması ile söz konusu yerleşim alanlarında yaşayanların mağduriyetlerini gidermek üzere TBMM'de 16 Ekim 2020 tarihinde yasal bir düzenleme ile Kırsal Mahalle tanımı yapılmış ve önceki dönemlerde geçici madde olarak uygulanan muafiyet ve indirimler yasa ile yeniden tanımlanmıştır.