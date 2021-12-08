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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Mahalle statüsü verilen köylere muafiyet geldi

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Mahalle statüsü verilen köylere muafiyet geldi
SİLİVRİ, Çatalca, Şile başta olmak üzere 2012'de köyden mahalleye dönüşen 'kırsal mahallelere' suda indirim ve muafiyet gelecek. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kırsal mahallelerde indirimli tarifeden su kullanılması konusunu İBB 2019 yılı Kasım meclisinde gündeme getirmiş ancak İBB yönetimi uygulanmayınca konu TBMM'ye taşınmıştı. AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla yasalaşan Kırsal Mahalle Statüsünün yönetmelik detaylarının açıklanmasıyla birlikte, kırsal mahallelerde indirimli su kullanımı, esnaftan vergi alınmaması, iskan ve imar harçlarının alınmaması, emlak vergisinden muaf olmak gibi haklar getirildi. Uygulamaya yeni yılda başlanacak.

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Mahalle statüsü verilen köylere muafiyet geldi
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