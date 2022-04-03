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Giriş Tarihi: 3.4.2022 11:45

Mahalledeki kavgayı ayırırken kalbine yenik düştü

DHA
Mahalledeki kavgayı ayırırken kalbine yenik düştü

Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar bölümünde memur olan İbrahim Aktaş (50), evinin önündeki parkta 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Keçiören ilçesine bağlı Esertepe Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Burada kavga eden husumetli 2 grup, pala, demir levye, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi. Parkta oturan Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar bölümünde memur olan İbrahim Aktaş ise kavgayı ayırmak istedi. Ancak kalabalığın arasında kalan Aktaş, fenalaşarak yere yığıldı. Aktaş'ı fark eden taraflar ayrılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Ekipler, Aktaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirledi. Kavgada ise 3 kişi hafif yaralandı.

'TÜM MAHALLELİNİN AMCASIYDI'
İbrahim Aktaş'ın yeğeni Cihan Aktaş, mahalleden arkadaş olan 5 gencin parkta saldırıya uğradığını belirterek, "30 kişilik grubun saldırısına uğruyorlar. Çocukları sopalarla, demirlerle dövmüşler. O sırada benim de amcam parkta oturuyor. Olayı ayırmak ve sakinleştirmek isteyince kendisi fenalaşmış ve kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş. Amcam, tüm mahallelinin amcasıydı, herkes ona 'İbrahim amca' diye seslenirdi" dedi.

Kavganın 15 gün önce yaşanan bir kavganın devamı olduğunu söyleyen Aktaş, "Onların bir akrabaları, ayağından bıçaklanmış. Daha sonra o olayda şüpheli kişi, serbest kalmış. Onlar da parkta, ayağından bıçaklanan akrabalarını hastaneye götüren çocuğu görüyorlar ve onun bıçakladığını düşünüp saldırıyorlar" diye konuştu.

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Mahalledeki kavgayı ayırırken kalbine yenik düştü
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