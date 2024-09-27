Mahalleli sopayla sapık nöbeti tutuyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye bölgesinde, kadınları hedef aldığı iddia edilen sapık, mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Evleri gözetleyip kadınları taciz ettiği ve kendisini yakalamak üzere olan bir bekçiyi bıçakladığı belirtilen zanlının yakalanması için emniyet güçleri ve mahalleli seferber oldu. Şimdiye kadar 28 kez şikâyet edilen sapık, geceleri bölgeye korku saçıyor. Öte yandan mahalleye dadanan sapığın evleri gözetlerken güvenlik kameralarına yakalandığı ve ardından ormanlık alana kaçtığı görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının, etrafta dolaşıp evleri izlediği net bir şekilde görülüyor. Polis, sapığın kimliğini belirlemek için kamera kayıtlarını detaylı olarak incelemeye devam ediyor. Villalarda ve bungalovlarda tatil yapan kadınları da taciz ettiği öne sürülen saldırgan, bölge halkını tedirgin etmeyi sürdürüyor.