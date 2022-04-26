Mahallelinin köpek isyanı! "Bizi bu kabustan kurtarın"

100 TANE KÖPEK VAR

Geçtiğimiz hafta köpeklerin saldırısına uğrayan ve son anda kurtulan Vedat Durnan (58) elinden yaralandı. Durnan'a köpeklerin saldırmasının ardından mahallede 1'i çocuk 3 kişi daha köpeklerin saldırısına uğradı. Vedat Durnan, "Teravih namazına giderken köpekle karşılaştım. Ben müdahale ettim ama elimden ısırdı. Okul ve cami yolunda her gün sıkıntı var. Bir sürü köpek oluyor. En kısa zamanda bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Şuanda 100'e yakın köpek var" dedi.