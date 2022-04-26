Mahallelinin köpek isyanı! "Bizi bu kabustan kurtarın"

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde son 1 ayda artan sokak köpekleri mahallenin kabusu haline geldi. İddiaya göre vatandaşlar bakamadıkları köpekleri mahalleye getirip bıraktı ve her geçen gün köpek sayısı artmaya başladı. Akşam saatlerinde sürü halinde gezen köpekler, teravih namazına giden vatandaşlara da saldırdı.
100 TANE KÖPEK VAR
Geçtiğimiz hafta köpeklerin saldırısına uğrayan ve son anda kurtulan Vedat Durnan (58) elinden yaralandı. Durnan'a köpeklerin saldırmasının ardından mahallede 1'i çocuk 3 kişi daha köpeklerin saldırısına uğradı. Vedat Durnan, "Teravih namazına giderken köpekle karşılaştım. Ben müdahale ettim ama elimden ısırdı. Okul ve cami yolunda her gün sıkıntı var. Bir sürü köpek oluyor. En kısa zamanda bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Şuanda 100'e yakın köpek var" dedi.
ACİLEN ÇÖZÜM BULUNMALI
2 çocuğuna köpek saldıran Derya Saraç ise köpeklere zarar gelmeden toplanması gerektiğini söylerken Bülent Koçmekan, "Geçen gün benim çocuğuma köpek saldırdı. Köpeklerden kaçarken yere düştü ve eli kesildi. Buraya getirip köpekleri bırakıyorlar. Buna belediye bir çözüm bulmalı ve bizi bu kabustan kurtarın" diye konuştu.