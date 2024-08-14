Mahallelinin yol isyanı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Dere, Kuzca, Gölcük ve Gödene mahalle sakinleri yollarının bakımsızlığı karşısında isyan etti. Köy halkı "Yolumuz yolunuzdur, asfaltlanmasını istiyoruz" yazılı pankartla eylem yaparak yollara düştü. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e sitem eden vatandaşlar, "Duy sesimizi sayın Böcek. Sayın Böcek bir kez olsun gel gör halimizi" dedi. Kumluca ilçesinde Akdağ ile Teke dağı arasındaki Alakır vadisinde konumlanan Gölcük köyü toprak genişliği bakımından Antalya'nın ikinci büyük orman köyü olarak biliniyor. 2002 yılında köyün yol sorunu Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü'ne bildirildi. Yapılan keşif sonucunda Yellice mevkinden başlayan Darıcı mahallesinin 4 kilometrelik yolu Yazır, Dereköy, Fesleğen, Büyük Alan, Çulfa, Kuzca, Söğüt Cumasından geçip Gölcük köyünün içinden geçen yola eklendi.Bakımsız yol mahalle halkını isyan ettirdi. Muhtarlık önünde toplanan vatandaşlar, toz yutmaktan, bıktıklarını. kış aylarında çamur deryasına bakmaktan canlarının bezdiğini dile getirdi. Ellerinde pankartlarla eylem yapan vatandaşlar yollarına sıcak asfalt dökülmesini talep etti. Köy yolunun 5 mahalle tarafından kullanıldığını ifade Muhtar Mustafa Alkan, "Yolumuzun yarısı büyükşehirin yarısı da Kumluca Belediyesi'nin sorumluluğundadır. Tamamı Büyükşehrin olmalı. Mahalle yolumuza sıcak asfalt dökülmesini istiyoruz. Yazın tozun toprağın içinde kalıyoruz. Kışın yağmur yağdı mı yollarımız bozuluyor. Köyümüzün tüm yolları stabilizedir, ilk yağmurla derelerde büz olmadığından yol diye bir şey kalmıyor yeteri kadar büz temin edilerek gerekli yerlere konulmasını ve bu yolların asfalt programına alınmasını, mahalle yollarının talep ediyoruz. Bu taleplerimizi köy muhtarlığı olarak 5 yıl önce büyükşehir başkanlığına bildirmiştik. Cevap alamadık" diyerek CHP'li belediyeye tepkilerini dile getirdi.