Mahalleliyi korkuttu devlet büyüklerine hakaret etti

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde mahalle sakinlerini korkutan bir olay yaşandı. Elinde bıçakla balkona çıkan M.Y., çevreye bağırarak sinkaflı sözler söyledi. Kendisine zarar verme ihtimali ve çevredekilere tehdit oluşturması üzerine mahalleli polisi aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, balkondaki M.Y.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. İlk incelemede, şüphelinin çevredeki vatandaşların huzurunu bozacak şekilde bağırıp çağırdığı belirlendi. M.Y.'ye bu davranışından ötürü Kabahatler Kanunu'nun 36'ncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı. Ancak olay yalnızca gürültü cezasıyla sınırlı kalmadı.

Polis tutanaklarına göre M.Y.'nin balkondan bağırdığı sırada Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret içerikli sözler söylediği tespit edildi. Bunun üzerine hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanı'na ve devlet büyüklerine hakaret" suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri devam ediyor.