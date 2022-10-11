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Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:32 Son Güncelleme: 11.10.2022 11:56

Mahallenin ortasındaki mezarın sırrı çözülemiyor

Bursa’da bir mahallenin ortasında ve kaldırımın üzerinde yer alan mezar görenleri şaşırtıyor. Kimsenin kime ait olduğunu bilmediği mezarın sırrı ise çözülemiyor. Mahalle Muhtarı Rıdvan Uslu, yetkililerden konunun araştırılmasını istiyor.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Mahallenin ortasındaki mezarın sırrı çözülemiyor

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan ve yaklaşık 10 Milyon kişi tarafından izlenen videoda, bir yerleşim yerinin ortasında, evlerin önünde ve kaldırımın üzerinde yer alan görüntüler herkesin ilgisini çekti. Görüntülerin Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi mahallesinde çekildiği anlaşıldı. Genç bir kıza ait olduğu ve sevdiği gencin evinin önünde vefat ettiği için o evin önünde defnedildiği rivayet edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarken, mezarın kime ait olduğu ve neden mahallenin ortasında yer aldığı bilinmiyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Çeltikçi mahalle muhtarı Rıdvan Uslu, sosyal medyada anlatılan hikayenin şehir efsanesi olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"MEZARIN SIRRI ÇÖZÜLSÜN"

Çocukluğunun bu mahallede geçtiğini dile getiren Muhtar Uslu, "Çocuk iken bazı vatandaşlar, mezar başında mum yakarlardı. 90 yaşında dedelerimize sorduk mezarın kime ait olduğunu bilmiyordu. Buradaki ev yıkıldı yeniden yapıldı Evin sahibi o dönem bu mezarı da restore etti. . Mezarın hikayesini bilen kimse yok. Keşke bilen birileri olsa da biz de soranlara anlatabilsek. Paylaşılan görüntülerde anlatılanlar doğru değil. Mezarda kadın mı, erkek mi yatıyor onu bile bilen yok. Yaşlılar bu konuyu bilmiyorsa, gençler nasıl bilecek. Yetkililerimiz gelip araştırırsa bu konu aydınlanır, mezarın sırrı çözülmüş olur" dedi.

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Mahallenin ortasındaki mezarın sırrı çözülemiyor
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