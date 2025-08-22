Mahallenin sevgisi Sedat’ı hayata bağladı

Samsun'un İlkadım İlçesi Derebahçe Mahallesi'nde yaşayan ve 4 kardeşi olan Sedat Ayvaz, çocukluk arkadaşı Hakan Uzun'un yanında 13 yıldır çalışıyor. Berber dükkanına sabah erkenden gelen Sedat, berberde müşterilere çay verip masaj yaparken, mahallenin kedilerini de mamayla besliyor. Berberdeki çalışkanlığıyla mahallelinin sevgisini kazanan Sedat, ev işlerine de yardım ettiğini ifade ederek, "Evde de anneme yardım ediyorum. Evi süpürüyorum. Kazandığım paranın yarısını anneme veriyorum" dedi.

EŞSİZ DOSTLUK

Sedat ile 20 yıllık dostlukları olduğunu belirten Hakan Uzun, 'Benim ilk işyerim Sedatların evinin hemen yanıydı. O zamanlar tanışmıyorduk. Ama Sedat sık sık dükkâna gelip biz bir şey demeden eline süpürge alıp dükkânın içini dışını temizliyordu. Biz şu an bulunduğumuz işyerine taşındığımızda 13 yıl öncesinde Sedat'a 'Gel bizimle çalış' dedim, o da 'Olur' dedi. 13 yıldır aralıksız beraber çalışıyoruz. Hastalık hariç işe gelmemezlik yaptığı gün yok. Sedat'ta da anahtar var. Çoğunlukla bizden önce geliyor. Mahallenin sevgilisi oldu. Sedat için gelen müşterilerimiz var. Sedat müşterilerimize çay veriyor, mahallenin kedilerini besliyor. Bahşiş aldıkça çok mutlu oluyor. Ona bahşiş vermek için gelen müşterilerimiz var. Biz ondan mutluyuz, o bizden" dedi.