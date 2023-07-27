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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Mahalleye domuz sürüsü dadandı

Sakarya’nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nde ekinlere dadanan domuz sürüsü nedeniyle mahalleli tedirgin. Akşam saatlerinde sokağa çıkamaya korkan vatandaşlar domuz sürüsünün kendilerine saldırmasından endişe ediyor

Mahalleye domuz sürüsü dadandı
Hendek ilçesinin bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde iddiaya göre aç kalan domuz sürüleri akşam saatlerinde mahalleye gelerek, vatandaşların ekinlerine zarar veriyor. Mahalle halkı, daha önceki yıllarda yaşanmayan bu durumun sebebini ise dağlarda meyvelerin tükenmesine bağlıyor. Mahalleye dadanan domuz sürüsü, mısır, patates, fasulye gibi ürünleri tüketerek zarar veriyor. Akşam saatlerinde sokağa çıkamaya korkan mahalle halkı, domuz sürüsünün kendilerine saldırmasından endişe ediyor. Domuz sürülerinin evlerinin önüne kadar geldiğini ifade eden Emine Kazın, "Patatesleri, fasulyeleri yerinden sökmüşler. Mısır tarlalarına zarar vermişler. Şu ana kadar bu bahçelere hiç domuz geldiğini hatırlamıyorum. Ama şimdi evimizin kenarına kadar geliyorlar. Diğer komşularımızın da bahçelerine girmiş. Domuz sürüsü girdiği bahçe ve tarlalarımızı mahvetti. Bu durumdan tedirginiz, akşamları dışarıya çıkarken saldırır diye korkuyoruz" ifadelerini kullandı. İHA

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Mahalleye domuz sürüsü dadandı
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