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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Mahalleye inen ayı kovanları parçaladı

Mahalleye inen ayı kovanları parçaladı
Ordu'nun Ulubey ilçesinde mahalleye inen ayı, 7 arı kovanını parçalayıp içindeki balı yedi. Kumanlar Mahallesi'ne inen ayı, Mehmet Çelik'e ait 7 arı kovanının bulunduğu alana geldi. Ayı, arı kovanlarını parçalayarak içindeki balı yedi. Gelen sesler üzerine dışarıya çıkan Çelik, ayının kovanlarını parçaladığını gördü. Bir süre kovanlardan bal yiyen ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Kovanlardaki arılar öldü. Üzgün olduğunu belirten Çelik, "Ayıların evimin yanına kadar gelip kovanlardaki balları yiyeceği aklımın ucundan bile geçmezdi" dedi.

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Mahalleye inen ayı kovanları parçaladı
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