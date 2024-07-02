Mahir hoca cinayetine 8 tutuklama

Geçtiğimiz çarşamba sabahı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kurulan hain pusu sonucu, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Mahir Çoğaç (45), aracında başından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirip kaçan zanlı D.G. (17), ona yardım eden B.G.'nin (20) de arasında bulunduğu 11 şüpheli İstanbul, Kocaeli ve Adana'da yapılan operasyonlarla peyderpey gözaltına alındı. İstanbul'da düzenledikleri operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen aralarında katil zanlısı D.G. ve gözcülük yapan B.G.'nin de olduğu 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. 3 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.