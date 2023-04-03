Mahkeme başkanından 3 kişiye silah çeken sanığa: Bir daha böyle şeyler yapma!

Olay, 18 Kasım 2022'de Yeni Mahalle Çay Sokak'taki markette meydana geldi. İddiaya göre; Enes Yaprak, husumetlileri Hakan T., Volkan T. ve Satılmış K. ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Enes Yaprak, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Husumetlileri ile ikinci kez karşılaşan Yaprak, bu kez üzerine gelen 3 kişiye otomobilinden aldığı silahı doğrultup ateş etmek istedi. Fakat silah tutukluk yaptı. Bir kez daha kavgaya girişen tarafları, bu kez polis ayırdı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Enes Yaprak hakkında 'kasten öldürme ve yaralamaya teşebbüs' suçlamasıyla Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Karar duruşmasında tutuklu sanık Enes Yaprak ile avukatı katılırken, Hakan T., Volkan T. ve Satılmış K. şikayetlerinden vazgeçti. 3 şikayetçi, Enes Yaprak ile çocukluk arkadaşı olduklarını, aralarında husumet bulunmadığını, alkol nedeniyle gereksiz kavgaya tutuştuklarını dile getirdi. Sanık Yaprak da şikayetçilerin üzerine demir çubuk ve palalar ile koştuğunu belirterek, korkutmak amacıyla silah kurduğunu söyledi.