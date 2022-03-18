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Giriş Tarihi: 18.3.2022 16:34 Son Güncelleme: 18.3.2022 16:41

Mahkeme başkanından muhtara ‘Sen muhtarsın, bunları sen barıştırsaydın’

MEHMET AL MEHMET AL
Mahkeme başkanından muhtara ‘Sen muhtarsın, bunları sen barıştırsaydın’

Alanya’da eşini öldürüp, kepçeyle gömdükten kayıp başvurusunda bulunan katil koca Mesut Öztürk’ün 3. duruşması Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mesut Öztürk'ün akrabası, Payallar Muhtarı Ali Öztürk'e mahkeme başkanı 'Sen muhtarsın bunları sen barıştırsaydın' dedi.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen 3. duruşmada, eşini öldüren Mesut Öztürk ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı mahkemeye tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS vasıtasıyla katıldı.

'SEN MUHTARSIN, SEN BARIŞTIRSAYDIN'

Duruşmaya sanık avukatı hazır bulunurken ölen Aslıhan Öztürk'ün anne, baba, kardeşleri ve avukatları katıldı. Mahkemede 5 tanıklar dinlenirken, Mesut Öztürk'ün yakın akrabası olan Payallar Muhtarı Ali Öztürk tanık olarak verdiği ifadesinden sonra mahkeme başkanı muhtar Öztürk'e, 'Sen muhtarsın bunları sen barıştırsaydın' dedi.

MAHKEME 18 MAYIS'A ERTELENDİ

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tanıkların verdikleri ifadelerinin geçerli olmadığını belirterek duruşmanın mütalaasının verilmesi için duruşmayı 18 Mayıs 2022 tarihine ertelerken sanık Mesut Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Mahkeme başkanından muhtara ‘Sen muhtarsın, bunları sen barıştırsaydın’
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