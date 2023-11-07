Mahkeme çay bardağını silah saydı! Kamera görüntüleri CHP Kiraz İlçe Başkanını yalanladı

Geçtiğimiz Nisan ayında CHP Kiraz ilçe başkanı Yücel Çetinkaya, partisinin eski Kiraz Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'a sosyal medyadaki paylaşımlarından ötürü önce tepki gösterdi ardından da üstüne yürüyüp elindeki çay bardağıyla Barut'a saldırdı.

İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN OLAYI KAYDETTİ

Çetinkaya'nın Barut'a yaptığı bardaklı saldırı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Saldırı sonrası neye uğradığını şaşıran Barut'un çenesinde kesik oluştu. Olayın şokunu üzerinden atan Barut, önce hastaneye gidip rapor aldı. Ardından da karakola giderek Çetinkaya'dan şikayetçi oldu.

KASTEN YARALAMADAN DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturma sonrası CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya hakkında Kiraz Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' iddiası ile dava açıldı. Çetinkaya savunmasında iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürüp Barut'a çay bardağı ile saldırmadığını, Barut ile arasında yaşanan gerginlik sırasında çay bardağının elinden yere düşüp kırıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER ÇETİNKAYA'YI YALANLADI

Emniyet müdürlüğü tarafından hazırlanan görüntü inceleme tutanağı, Yücel Çetinkaya'yı yalanladı. Mahkemeye sunulan tutanakta CHP İlçe Başkanı Çetinkaya'nın eski gençlik kolları başkanı Serkan Barut'un ensesinden bastırıp elindeki çay bardağını müştekiye doğru savurduğu, kırılan bardağın müştekinin çenesinde kesiğe neden olduğu belirtildi.

MAHKEME ÇAY BARDAĞINI SİLAH SAYDI

Tanık ifadeleri ve işyeri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen mahkeme, CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'nın kasten yaralama suçunu işlediğine kanaat getirdi. Çetinkaya'ya önce 120 gün adli para cezası veren mahkeme heyeti, çay bardağını silah sayıp adli para cezasını 180 güne çıkardı. Çetinkaya'ya takdir indirimi uygulayan mahkeme, adli para cezasını önce 150'ye ardından da 120 güne düşürdü. Çetinkaya'nın günlüğü 20 liradan 2 bin 240 lira adli para cezası ödemesine karar verildi. Sanığın sabıka kaydının bulunmaması ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme hükmün açıklanmasını erteleyip Çetinkaya'nın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.

KENDİSİNİ KINIYORUM

CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'nın yaptığı bardaklı saldırının mahkemenin verdiği kararla bir nevi tescillenmiş olduğunu belirten Serkan Barut: "Yüce Türk adaleti karşısında boynumuz kıldan ince. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu köklü bir partinin Kiraz'daki temsilcisi, ilçe başkanının böyle bir olaya adının karışmış olması üzücü. Üzücü olduğu kadar da düşündürücü. Kendisini bu davranışından ötürü kınıyor, takdiri kamuoyuna bırakıyorum." dedi. Çetinkaya'nın asliye ceza mahkemesinin verdiği karara yasal süresi içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

28 Eylül 2022'de, CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından bir düğün salonunda düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı S.K.'nin yumruklu saldırısına uğramıştı. CHP Kiraz İlçe Yönetimi, saldırıyı gerçekleştiren eski gençlik kolları başkanı hakkında herhangi bir işlem yapmazken yumruklu saldırıya uğrayan Serkan Barut'u görüntüleri basına sızdırdığı iddiası ile disipline sevk etmişti. O süreçte sosyal medya hesabından açıklama yapan Barut: "Saldırıya uğrayan ben, disipline sevk edilen ben" diyerek yaşananlara tepki göstermiş ardından da beraberindeki 30 kişiyle birlikte gençlik kolları başkanlığı görevinden ve üyesi olduğu CHP'den istifa etmişti.