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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Mahkeme çocuğa annenin soyadını verdi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Mahkeme çocuğa annenin soyadını verdi
İSTANBUL'DA yaşayan ve bir çocukları bulunan M.S. ve Z.S. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 9 yıllık evliliklerine nokta koydu. Çocuğun velayeti anneye verildi, babanın soyadı çocukta kaldı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi aldığı kararda "Çocuğun velayetini alan tarafın soyadını belirleyebileceğinden kuşku duymamak gerekir. Velayeti anneye bırakılan çocuğun anneyle birlikte yaşadığı gözetilerek anneyle çocuğun soyadlarının aynı olmasının sosyal yaşam içinde ve haklarının kullanılmasında çocuğun menfaatine olduğu kabul edildi" dedi. Boşanan ve çocuğunun velayetini alan kadının kendi soy isminin çocuğuna verilmesine hükmetti.
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Mahkeme çocuğa annenin soyadını verdi
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